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Yaşam Deniz ve otoyol birleşti! Korku dolu anlar yaşandı
Yaşam

Deniz ve otoyol birleşti! Korku dolu anlar yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:19:00 -

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı fırtına nedeniyle adeta birleşti.

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü. Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Bir çok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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