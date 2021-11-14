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Ekonomi Deniz ve göller tarlaya dönüşecek suda yetişen bitkiler yem olacak
Ekonomi

Deniz ve göller tarlaya dönüşecek suda yetişen bitkiler yem olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Müsilaj Komisyonu’nda yaptığı açıklamada “Denizler ile göllerde bulunan makrofitlerin yem ve gübre olarak kullanılmasına yönelik bir çalışma başlattık. Mesela Eğirdir Gölü’nde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’yle beraber çalışmaya başladık. Su ürünleri ve ziraat fakülteleriyle bir arada yaşıyoruz. Rabbimin yarattığı topraklar üzerinde biz tarım yapıyoruz, bir ürün topluyoruz. Denizlerde de aslında yapılabilecek çok şey var. Bizim zararlı gördüğümüz bazen bir yere faydalı olabilir. Bunların üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz” demişti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:17:00 -
Deniz ve göller tarlaya dönüşecek suda yetişen bitkiler yem olacak

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Bakan Pakdemirli’nin ipuçlarını verdiği projenin pilot olarak Eğirdir Gölü üzerinde yer alan makrofitlerin toplanarak yeme dönüştürülmesiyle başlatılacağı öğrenildi. Göl üzerinde yer alan bitkilerin toplanmasıyla özellikle büyükbaş hayvanlar olmak üzere küçükbaş hayvanlar için de yem üretimi yapılacağı belirtildi. Projenin çıktılarına göre deniz ve göl üstü yem üretiminin ülke geneline yaygınlaştırılması da planlanıyor. Bakanlık yetkililerince yapılacak fizibilite faaliyetleri sonrasında ülke genelinde yer alan deniz ve göllerde özel alanlar oluşturularak buralarda makrofit oluşumu sağlanacak.

Tasarruf sağlayacak

Çalışmanın ekolojik anlamda da Türkiye’ye önemli katkılar sunması hedefleniyor. Özellikle yem üretimi için harcanan suyun önüne geçilerek ciddi bir su tasarrufu sağlanacağı gibi yem üretimi amacıyla ekip biçilen tarlalar da başka amaçlar için kullanılabilecek.

Makrofit sulak alanlar, sığ göller ve akarsu kenarlarında su içinde, su çevresinde, su altında veya üstünde büyüyen sucul bitkilere deniliyor. Makrofitler çiçekli damarlı bitkilerin yanı sıra, Chara, Nitella gibi bazı algleri, sucul ciğerotlarını, yosunları ve eğrelti otlarını da içine alıyor.

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