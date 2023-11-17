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Yaşam Deniz ulaşımına fırtına engeli! Binlerce kişi için kötü haber: Hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal oldu!
Yaşam

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Binlerce kişi için kötü haber: Hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 19:06:00 - 2023-11-17 19:22:25
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Binlerce kişi için kötü haber: Hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal oldu!

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları uyarısı yapıldı ve bu hava durumu nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

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