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Spor

Deniz Türüç’ten değişiklik tepkisi

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, oyundan alınırken saha kenarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:22:02 -
Deniz Türüç’ten değişiklik tepkisi

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, oyundan alınırken saha kenarına tepki gösterdi.


Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan yarı final rövanş maçında 61. dakikada oyundan alınan Deniz Türüç kulübeye tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında adını gören Türüç ilk olarak ellerini havaya kaldırırken daha sonra kenara gelerek, teknik heyete neden değiştirildiğini sordu. Antrenör Zeki Murat Göle’ye değişiklik hakkında tepkisini gösteren Deniz Türüç’e tribünde yer alan Volkan Demirel yerine oturmasını söyledi. Türüç daha sonra ise sakinleşerek kulübedeki yerini aldı. Milli oyuncun yerine oyuna ise Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.

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