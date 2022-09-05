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Aktüel Deniz suyu sıcaklığı balık avını olumsuz etkiledi
Aktüel

Deniz suyu sıcaklığı balık avını olumsuz etkiledi

Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Karadenzi'de balık avcılığını olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 22:41:00 -
Deniz suyu sıcaklığı balık avını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, avcılığın ilk günleri umduklarını bulamadı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bölgede deniz suyu sıcaklığının halen 26 derece seviyelerinde olduğunu söyledi.

Balık avı sezonunun açılmasına rağmen henüz istedikleri seviyede avcılık yapamadıklarını belirten Ünlü, "Özellikle umut bağladığımız palamut avcılığı şu an çok düşük. Tezgahlarda bir bolluk söz konusu değil. Biz bunu tamamen deniz suyundaki sıcaklığa bağlıyoruz. Balık çok dağınık ve derin sularda besleniyor. Bu da dolasıyla avcılığı olumsuz etkiliyor." dedi.

Ünlü, avcılığın havaların soğumasıyla birlikte artacağını ön gördüklerini de söyledi.

Sinop'ta, az miktarda avlanan palamudun tanesi 15 lira ile 30 lira arasında, mezgit ve istavrit ise kilogramı 30-35 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.​​​​​​​

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