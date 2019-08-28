Deniz süngerinin cilde olan faydaları saymakla bitmiyor Deniz süngerleri cilt sağlığı için son derece kıymetlidir. İşte, deniz süngerinin cilde olan faydaları...

Deniz süngeri; denizin dip kısmında yaşayan omurgasız bir hayvan türüdür.Deniz süngerlerinin kas, sinir, ağız, sindirim boşluğu ve kalp gibi herhangi bir organı oluşmamıştır. Süngerlerin 5000’den çok türü bulunmaktadır. Deniz süngerinin faydaları nelerdir? Ciltteki ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Akne, selülit ve yağ bezelerinin giderilmesini sağlayarak metabolizmayı yeniler. Vücudunuzdaki zararlı bakterilerin barınmasını engelleyerek hijyen sağlar. Cildi nemli tutar, Ferahlık verir, Yaşlanmayı önler. Deri altındaki kılcal damarlara yapacağı masaj etkisiyle kan dolaşımını düzenleyerek size zindelik verecek ve stresinizi alacaktır. Ateş düşürücü etkisi vardır. Deniz süngerinin kullanım alanları nelerdir? Cilt temizliği Makyaj temizliği, Banyo temizliği, Araba yıkamada kullanılır. Kaynak: meraklimelehat.com

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