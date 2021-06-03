Deniz salyasının depremle ilişkisi var mı? Marmara Denizin’deki deniz salyası depremin habercisi mi?

Deniz salyası depremi mi haber veriyor? sorusu yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Bir süredir Marmara Denizi yüzeyinde biriken müsilaj yani deniz salyasının beklenen büyük Marmara Depremi'nin işareti olup olmadığı sorgulanıyor. Prof. Dr. Naci Görü merak edilen bu konuyu açıkladı.

Deniz salyasının depremle ilişkisi var mı?

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Arkadaşlar, Marmara’daki müsilaj oluşumunun depremle ilişkisini soruyorsunuz. Bir ilişkisi yok. Bu Marmara’nın kirlenmesiyle ilgili. Bu denize Karadeniz’den aşırı kirletici yük geliyor. Bunun dışında Marmaranın etrafındaki yerleşim alanlarından da atık deşarjı yapılıyor."

İstanbul’da arıtma yapıldığı dile getiren Görür, " Bu atıklar denizdeki canlılar için besin kaynağı oluyor ve zaman zaman sıcaklığa da bağlı olarak plankton ve alg patlamalarına neden oluyor. Bugün gördüğümüz bu. Çözüm, kirliliğin azaltılmasıdır. Deniz suyunun sıcaklığının düşmesiyle bu olay geçici olarak bitecektir." dedi. Kaynak: Naci Görür açıkladı! Marmara Denizindeki deniz salyasının depremle ilişkisi var mı?

Marmara Denizini etkisi altına alan ve yetkilileri harekete geçiren deniz salyalarının Marmara'da olması beklenen büyük depremle ilişkisi olup olmadığı tartışmalarına Prof. Dr. Naci Görür son noktayı koydu.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Marmara’daki müsilaj oluşumunun depremle ilişkisini soruyorsunuz. Bir ilişkisi yok. Bu Marmara’nın kirlenmesiyle ilgili. Bu denize Karadeniz’den aşırı kirletici yük geliyor. Bunun dışında Marmara'nın etrafındaki yerleşim alanlarından da atık deşarjı yapılıyor."

İstanbul’da arıtma yapıldığı dile getiren Görür, " Bu atıklar denizdeki canlılar için besin kaynağı oluyor ve zaman zaman sıcaklığa da bağlı olarak plankton ve alg patlamalarına neden oluyor. Bugün gördüğümüz bu. Çözüm, kirliliğin azaltılmasıdır. Deniz suyunun sıcaklığının düşmesiyle bu olay geçici olarak bitecektir." dedi.

Marmara'yı asıl kirletici kaynağın Karadeniz olduğunu dile getiren Görür," Bu olaydan çıkartacağımız ders Kanal İstanbul’u asla yapmamak olmalıdır. Aksi halde Marmara uzun dönemde kaybedilir ve etrafındaki yaşam sıkıntılı olur. Sevgiyle." açıklamasında bulundu.

Deniz salyası (müsilaj) neden oluşur?

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından söylenenler arasında.