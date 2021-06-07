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Yaşam Deniz salyası olan yerde yüzmek sağlığa zarar verir mi?
Yaşam

Deniz salyası olan yerde yüzmek sağlığa zarar verir mi?

Deniz salyası zararlı mı? Marmara Denizi’nde görülen deni salyasının sağlığa zararlı olup olmadığı merak ediliyor. Bu yıl denize girmek zararlı mı? Marmara’da denize girmek sağlığa zarar verir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 14:17:00 -
Deniz salyası olan yerde yüzmek sağlığa zarar verir mi?

Marmara Denizi bir süredir müsilaj sorunuyla karşı karşıya. Denizde oluşan salya, deniz sezonuyla birlikte daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, müsilaj olan yerde yüzülür mü?

Deniz salyası nedir?

Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton denilen bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

Deniz salyası olan yerde yüzmek sağlığa zarar verir mi?

Marmara Denizi uzun süredir müsilaj sorunuyla boğuşuyor. Yapışkan, pis kokulu bu maddenin zehirli olmadığı ancak bola bakteri içerdiği ifade ediliyor. Uzmanlar müsilaj görülen bölgede denize girilmemesinin uygun olacağını belirtiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Sarı, “Zehirli olmadığı için balık ve midyeler yenilebilir ama bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam. Temastan kaçınmalıyız.  Organik bir oluşumdur zehirli değildir. Balık ve midye tüketmekte risk oluşturmaz'' dedi.

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Balıkçılara ne kadar müsilaj desteği verilecek? Balıkçılar ne zaman ne kadar destek alacak?

Ekonomi

Balıkçılara ne kadar müsilaj desteği verilecek? Balıkçılar ne zaman ne kadar destek alacak?

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