Marmara Denizi bir süredir müsilaj sorunuyla boğuşuyor. Deniz salyasının nasıl, ne kadar sürede temizleneceği ise merak konusu. Peki, müsilaj nasıl temizleniyor?

Deniz salyası nasıl temizlenecek? Müsilaj tamamen ne zamana temizlenir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışması kapsamında deniz temizliği seferberliği başlatıldı. Çanakkale'de sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı. Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı. Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağına, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 maddede müsilaj temizliğini açıkladı. Kurum, “İlk olarak bir koordinasyon kurulu kuracağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. İkincisi de 3 ay içinde stratejik planı açıklayacağız. Üçüncü olarak da Marmara Denizi'nin tamamı da koruma altına almış olacağız. Dördüncü olarak 7/24 esasında müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız. 5'inci olarak arıtma tesislerini de ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştüreceğiz. 6'ncı eylemimiz Marmara Denizi'ne deşarj sistemini düzenleyeceğiz. 7'nci eylemimiz de arıtılan suların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapacağız. 8'inci eylemimiz ileri arıtma sistemine geçmek için adımlar atacağız. Bu konuda gerekli denetimleri yapacağız. 9'uncu eylemimiz de denizde atık su boşaltan gemilerle ilgili çalışmamız olacak. Şu anda da zaten bu şekilde suları tahliye edemiyorlar. Gemiler boğaz girişinde atık su gemilerine atık suları tahliye edebilecekler. 11'inci eylemimiz tersaneler için olacak. Temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Daha çevreci tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız. 12'inci eylemimiz 150 olan izleme istasyonlarını 191'e çıkaracağız. Marmara Denizi'nin dijital ikizini de çıkarıp anlık değişimlere müdahale edeceğiz. 13'üncü eylemimiz kıyıları kapsayacak şekilde bölgesel atık yönetimi ve deniz çöpleri eylem planını uygulamaya koyacağız” dedi.