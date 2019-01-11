Deniz Sağdıç’ın Tenim Denim Projesi Avrupa ve Amerika’dan sonra Hong Kong’da….

Sağdıç, kullanılmış objeleri yeniden düzenleyerek kültürel ve sosyal kimi olguları farklı yönleriyle görünürleştirmeyi amaçlayan Ready-ReMade projesi kapsamında, denimibir malzeme olarak geniş imkanlarınınyanı sıra, barındırdığıdüşünsel ve kavramsal anlamıyla ele alıyor. Sanatçıya göre; denim, günümüz dünyasının belki de birincil sorunu durumundaki etnik, ekonomik ve kültürel sınır ve ayrışmaları tek başına kırmış,dünyanın uzak ve kırsal bölgelerinden, en kalabalık metropollerine kadar farklı kültürlere sahip bireylerin ortak paydası olmayı başarmıştır.Her insanın doğduğu anda sahip olduğu teninin bile kimi zaman bir ayrışma konusu olabildiği medeniyet dünyasında, deniminbu evrensel konumu,Sağdıç’asanatıyla altını çizmek istediği konular için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Farklı teknikler kullanarak denim ile oluşturduğu portre ağırlıklı çalışmalarıyla insanı insana hatırlatmayı, yeniden anlatmayı amaçlayan sanatçı, dünyanın çeşitli şehirlerini dolaşması için hazırladığı özel sergisiyle, farklı din, dil ve ırka mensup uluslararası bir seyirci kitlesine, Tenim Denim Projesinin bubirleştirici mesajını ulaştırmayı hedeflemektedir.

Gezici sergisine ek olarak sanatın temas edilebilirliğinede dikkat çekmek amacıyla tasarladığı workshoplarla da gittiği her ülkede, katılımcılarla birlikte ortak bir eserler yapan sanatçı, New York’ta başlayan serüvenine Amsterdam ve Londra’dan sonra Hong Kong’da devam ediyor. Hong Kong hükümeti, Hong Kong Design Institute ve Advance Denim işbirliğiyle 11 – 27 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak Hong Kong DenimFestival’inde, gezici sergisi ile seyircisiyle buluşacak Deniz Sağdıç, festival kapsamında Hong Kong’lu sanatseverlerin katılımıyla da iki yeni eser oluşturacaktır.