0553 313 94 23

Deniz Sağdıç’ın Tenim Denim Projesi Avrupa ve Amerika’dan sonra Hong Kong’da….

Sanatçı Deniz Sağdıç ve Kreatif direktör Selçuk Sepici’nin gezici sergi ve workshop ’tan oluşan projesi Tenim Denim, dünyayı dolaşarak, ayrımcılık karşıtı ve birleştirici söylemiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

11 Ocak 2019 Cuma 08:36
Deniz Sağdıç’ın Tenim Denim Projesi Avrupa ve Amerika’dan sonra Hong Kong’da….

Sağdıç, kullanılmış objeleri yeniden düzenleyerek kültürel ve sosyal kimi olguları farklı yönleriyle görünürleştirmeyi amaçlayan Ready-ReMade projesi kapsamında, denimibir malzeme olarak geniş imkanlarınınyanı sıra, barındırdığıdüşünsel ve kavramsal anlamıyla ele alıyor. Sanatçıya göre; denim, günümüz dünyasının belki de birincil sorunu durumundaki etnik, ekonomik ve kültürel sınır ve ayrışmaları tek başına kırmış,dünyanın uzak ve kırsal bölgelerinden, en kalabalık metropollerine kadar farklı kültürlere sahip bireylerin ortak paydası olmayı başarmıştır.Her insanın doğduğu anda sahip olduğu teninin bile kimi zaman bir ayrışma konusu olabildiği medeniyet dünyasında, deniminbu evrensel konumu,Sağdıç’asanatıyla altını çizmek istediği konular için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Farklı teknikler kullanarak denim ile oluşturduğu portre ağırlıklı çalışmalarıyla insanı insana hatırlatmayı, yeniden anlatmayı amaçlayan sanatçı, dünyanın çeşitli şehirlerini dolaşması için hazırladığı özel sergisiyle, farklı din, dil ve ırka mensup uluslararası bir seyirci kitlesine, Tenim Denim Projesinin bubirleştirici mesajını ulaştırmayı hedeflemektedir.

Gezici sergisine ek olarak sanatın temas edilebilirliğinede dikkat   çekmek amacıyla tasarladığı workshoplarla da gittiği her ülkede, katılımcılarla birlikte ortak bir eserler yapan sanatçı, New York’ta başlayan serüvenine Amsterdam ve Londra’dan sonra Hong Kong’da devam ediyor. Hong Kong hükümeti, Hong Kong Design Institute ve Advance Denim işbirliğiyle 11 – 27 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak Hong Kong DenimFestival’inde, gezici sergisi ile seyircisiyle buluşacak Deniz Sağdıç, festival kapsamında Hong Kong’lu sanatseverlerin katılımıyla da iki yeni eser oluşturacaktır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:36
  1. Deniz Sağdıç
  2. Selçuk Sepici

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 50 gözaltı kararı
    1. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    2. 65 yaş aylığı 2019 ne kadar oldu?
    3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    4. YPG, ABD'nin verdiği füzeyle ÖSO’ya..
    5. Kara yollarında durum
    6. “Donarak ölmek üzereyiz, yardım edin”
    7. Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY..
    8. Deniz Sağdıç’ın Tenim Denim Projesi..
    9. Son dakika İDO iptal seferler 11 Ocak..
    10. Bursa'da tarihi balıkçı dükkanında..
    11. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine..
    12. Dev Operasyon! Çok sayıda muvazzaf..
    13. Uyuşturucu çetesinin lideri bakın kim..
    14. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    15. Büyükelçi Karlov suikastı davasında..
    16. Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye..
    17. Banka kartları ve kredi kartlarında..
    18. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine..
    19. "Hükümetin etkisini kırmak maksadıyla..
    20. 65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu