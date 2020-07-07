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Aktüel

Deniz polisi bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:45:03 -
Deniz polisi bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi kurtardı

ANKARA (AA) - Deniz polisinin bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koruma Dairesi Başkanlığı, 29 Haziran-6 Temmuz arasında denizde ve iç sularda deniz polisi birimlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Adana, Antalya ve Yalova'da boğulma tehlikesi yaşayan 4 vatandaş/yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

Adana, Bitlis, Eskişehir, Kars, Kayseri, Sinop, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ ile Van'da 13 vatandaş/yabancı uyruklu kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


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