Deniz piyadelerine destek: Ultra hafif taktik araçlar

ABD Deniz Piyadeleri, ultra hafif taktik araç (ULTV) tedariki için Polaris firmasıyla 98,2 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.

Polaris Government & Defense tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, seferi kuvvetlerin muharebe sahasındaki hareket kabiliyetini, lojistik desteğini ve hızlı konuşlanma yeteneklerini artırmak amacıyla ABD Deniz Piyadeleri ile kapsamlı bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Yaklaşık 98,2 milyon dolar değerindeki sözleşme kapsamında üretilecek olan ultra hafif taktik araçların (ULTV), yüksek tempolu harekatlar sırasında birliklere zorlu arazilerde erzak, teçhizat ve güç üretim sistemlerini taşımak için daha hafif ve hızlı bir çözüm sunması amaçlanıyor.

Deniz Piyadeleri Kara Sistemleri Program İcra Ofisi (PEO Land Systems) tarafından verilen sabit fiyatlı sözleşme; Mayıs 2031’e kadar Pasifik’teki III. Deniz Seferi Kuvvetleri (MEF), II. MEF ve diğer destekleyici birliklerin donatılmasını kapsıyor. Habere konu tedarik hamlesi, küçük Deniz Piyade unsurlarını çekişmeli ada zincirleri ve zorlu kıyı ortamlarında hızla konuşlandırabilen hafif seferi hareketlilik sistemlerine yönelik artan operasyonel ihtiyacı yansıtıyor.

Army Recognition tarafından yapışan habere göre geleneksel müşterek hafif taktik araçların (JLTV) aksine Polaris ULTV, kapsamlı bir söküm işlemi gerektirmeden döner kanatlı ve tiltrotor hava araçlarının dar kargo bölmelerine sığabilecek katı boyut ve ağırlık standartlarında tasarlanmış durumda.

MV-22 Osprey ve CH-53K ağır yük helikopterlerinin içinde taşınmak üzere geliştirilen platform, Deniz Piyadelerinin daha büyük kara konvoylarına bağımlı kalmadan mobil destek yeteneklerini doğrudan cephe birliklerinin yanına ulaştırmalarına olanak tanıyor. Aracın havadan hızlı intikal yeteneği, Deniz Kıyı Alayları ve Seferi İleri Üs Harekatı (EABO) konseptleri için lojistik ayak izini küçültürken beka kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor.

 

Tedarik edilecek araçlar, genel maksat taşımacılığının ötesine geçerek görev odaklı konfigürasyonlara sahip olacak. Bu bağlamda sözleşme, ULTV’nin özellikle lojistik ve yüksek güçlü (high-power) varyantlarının üretimini vurguluyor.

Yüksek güçlü varyant, ABD Deniz Piyadeleri’nin gelişen Kuvvet Tasarımı 2030 (Force Design 2030) mimarisi içerisinde kritik bir öneme sahip. Geleneksel lojistik merkezlerinden uzakta, dağınık bir yapıda faaliyet gösteren seferi birlikler; radar sistemleri, komuta-kontrol süitleri, İHA karşı tedbir (C-UAS) sistemleri ve uzun menzilli hassas ateş koordinasyonu için mobil elektrik gücüne giderek daha fazla bağımlı hale geliyor.

