Ege'de hareketli saatler! Yunan gemisine resti çekti: Sık hadi lan sık
Ege'de Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçılarına yönelik tacizleri devam ediyor. Açık denizde yaşanan son sıcak temasta Türk balıkçının Yunan ekiplerine kafa tuttuğu anlar gündem oldu.
Ege Denizi’nde Türk balıkçı ile Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.
Görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik personelinin silah gösterdiği iddia edilirken, Türk balıkçının ekiplere sert tepki gösterdiği duyuldu.
Kayıtlarda balıkçının, “O silah ne lan!”, “Sık sık hadi!” ve “Ne çıkıyorsun dışarı, gir içeri!” ifadeleriyle tepki verdiği anlar yer aldı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Ekonomi
Türk işletmelerin açgözlülüğünü fırsat bildiler: Türkiye'yi bırakıp Yunan ekonomisini kurtarmaya koştular