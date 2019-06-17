Sözleşmeli er alımı başvuruları MSB personel temin sayfası üzerinde yayınlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yalnız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların çağrı ilanı 18 Haziran 2019 tarihinden önce duyurulacaktır.

Sınav tarihleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.