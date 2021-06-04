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Gündem Deniz Kurtlarından Kızılay’a kan bağışı!
Gündem

Deniz Kurtlarından Kızılay’a kan bağışı!

Milli Savunma Bakanlığı’nın 25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ederken, tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri personeli tarafından Türk Kızılayı’na kan bağışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 14:32:00 -
Deniz Kurtlarından Kızılay’a kan bağışı!

 Yeniakit  Ankara 

Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri personeli tarafından Türk Kızılayı’na kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden DENİZKURDU-2021 Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri personelimiz tarafından Türk Kızılayı’na kan bağışı yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

 

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