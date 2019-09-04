0553 313 94 23

Deniz küreği şampiyonlarından Vali Pekmez’e ziyaret

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya’nın Sapanca Gölünde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasında Adıyaman Kürek Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:31
Deniz küreği şampiyonlarından Vali Pekmez’e ziyaret

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya’nın Sapanca Gölünde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasında Adıyaman Kürek Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.


Sapanca Gölü’ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlarla mücadelesinde önemli başarılara imza atarak memleketine dönen Adıyaman Kürek Takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’le birlikte Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.


Gösterdikleri başarıdan dolayı Adıyaman Kürek Takımını tek tek tebrik ederek bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlarla mücadelesinde önemli başarılara imza atan sporcularımızın performansı 5 saniye fark ile Fenerbahçe Kürek takımının gerisinde kalmasına rağmen üçüncülük elde etmeyi başarmıştır. Kızlarımız sezonun son yarışı olan Türkiye Şampiyonasında büyük rakiplerini geride bırakarak çifte deniz küreği U19 Kategorisinde Türkiye ikinciliği, Erkekler ise aynı kategoride Türkiye üçüncülüğü ile ilimizi Sapanca’da en iyi şekilde temsil etmeyi başarmıştır. Sporcularımız tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Kale arkası...
    1. Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Kale..
    2. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu,..
    3. Bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
    4. Netanyahu’nun ziyareti nedeniyle Hz...
    5. 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? |..
    6. 5 yaşındaki Eymen’in cenazesi toprağa..
    7. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi..
    8. Minibüslerde zamlı tarifeler açıklandı
    9. Bodrum’da marangoz atölyesinde yangın
    10. Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan..
    11. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi..
    12. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    13. İBB’de yeni atama
    14. Deniz küreği şampiyonlarından Vali..
    15. Başkan Erdoğan Sivas'ta konuşuyor
    16. "Bir Mekan, Bir Hikaye" sergisi 18..
    17. İngiltere-Türkiye İş Forumu
    18. Ordulu balıkçılara sıkı denetim
    19. GEKA WorldFood İstanbul Uluslararası..
    20. Yenice’nin güzellikleri foto-film..
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!