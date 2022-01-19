Deniz kumu ve talaşı bakın bize ne diye yutturuyorlar

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, tarımsal faaliyetler ile gıda ürünlerine zam olarak yansıdı. Fiyatlardaki aşırı yükseliş merdiven altı üretimi cazip hâle getirirken dar gelirli vatandaşlar daha ucuz gıdalara yönelmek zorunda kalıyor. Bu durum beraberinde insan sağlığını tehdit eden bazı sıkıntıları da getiriyor. Böyle dönemlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkat çeken uzmanlar “Gıda alırken sadece ucuz olduğu için almayın” uyarısında bulunuyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilerin yüksek gıda fiyatlarından dolayı şikâyetçi olduğunu belirterek “Bu dönemde daha çok ‘Fiyatlar neden düşmüyor’ şeklinde şikâyetler alıyoruz. Ocak ayında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları ve asgari ücrette yaşanan artışı bahane gösteren satıcılar ise indirime yanaşmıyor. Daha önce dolar kurunu bahane ediyorlardı ancak şimdi maliyet artışları dolayısıyla indirim yapmaktan imtina ediyorlar” dedi.

Gıda alırken dikkat

Salam, sosis ve sucuklar at eti, eşek eti; dana sucuk ve dana sosis de kanatlı eti karıştırılıyor. Kırmızı ete ise su ve soda enjekte ediliyor.

Kaşar peynirine patates püresi karıştırılıyor. Aynı şekilde kemik unundan peynir yapılıyor.

Yoğurtta kıvamı yakalamak için jelatin kullanılıyor. Margarin katılarak üzerinde kaymak tabakası oluşturuluyor.

Zeytinyağı zirvede

En çok sahteciliği yapılan gıdalardan biri de zeytinyağı. Zeytinyağına bitkisel ve ayçiçeği yağı karıştırarak maliyeti düşürülüyor. Zeytinyağına soya fasulyesi ve pamuk yağı eklemek suretiyle de hile yapılıyor.

Zeytinin daha taze ve canlı görünmesi için boya kullanılıyor.

Balda yapılan sahtecilikte birçok bir yöntem var. Ama en sık yapılanı arılara şekerli su vermek. Arılara şerbetli su verilerek bal üretmesi sağlanıyor. Böylece bal üretimi ucuza getiriliyor.

Baklavaya mercimek

Fıstıklı baklavalara yeşil renginden dolayı mercimek ya da bezelye katılıyor. Bu tür ürünler fıstık aroması ile satışa sunuluyor.

Merdiven altı firmaları son kullanma tarihi gelen çikolataları toplatıp eriterek içine biraz kakao ve şeker katıp yeniden piyasaya sürüyor.

Fırsatçılar, vatandaşa kırmızı pul biber yerine renklendirilmiş talaş yediriyor.

Kuvvet macunu adı altında piyasada meşhur afrodizyak ilaçların karıştırıldığı macunlar, gıda destek ve kozmetik izni ile üretilen ağrı kesici olduğu iddia edilen kremler yüzlerce liraya sosyal medyada satılıyor.

Deniz kumundan gübre

Tarım sektöründe girdi fiyatlarının artmasıyla özellikle sahta gübreler piyasaya sürülmeye başladı. Son günlerde depolara yapılan baskınlarda binlerce ton sahte gübre ele geçirilirken yapılan incelemelerde sahte gübrelerde deniz kumu ve siyah toz boya ve diğer organik olmayan bileşenlerin kullanıldığı tespit edildi.