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Deniz kıyafetleri nasıl yıkanmalı?

Yaz aylarında denizlerde, havuzlarda sıklıkla kullandığımız deniz kıyafetleri nasıl temizlenmeli? İşte detaylar...

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:53
Deniz kıyafetleri nasıl yıkanmalı?

Deniz kıyafetleri sentetik kumaşlardan üretilir. Bu kumaşlar çok kolay bir şekilde deforme olur. Bu yüzden kullanımdan sonra bolca suyla durulanmaları gerekir.

Deniz kıyafetlerini çamaşır makinesine atmamalısınız. Ayrıca yıkarken de deterjan kullanmamalısınız. Fakat içerisinde pamuklu bir bölge varsa o kısmı sabunlayıp bol su ile durulayabilirsiniz.

Yıkama işlemi biten deniz kıyafetlerini doğrudan güneş almayan bir yere asarak kurutmalısınız.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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