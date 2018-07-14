Deniz kıyafetleri nasıl yıkanmalı?

Deniz kıyafetleri sentetik kumaşlardan üretilir. Bu kumaşlar çok kolay bir şekilde deforme olur. Bu yüzden kullanımdan sonra bolca suyla durulanmaları gerekir.

Deniz kıyafetlerini çamaşır makinesine atmamalısınız. Ayrıca yıkarken de deterjan kullanmamalısınız. Fakat içerisinde pamuklu bir bölge varsa o kısmı sabunlayıp bol su ile durulayabilirsiniz.

Yıkama işlemi biten deniz kıyafetlerini doğrudan güneş almayan bir yere asarak kurutmalısınız.