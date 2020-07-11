Deniz Karakullukçu kimdir? DEVA Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasını eleştirdi. Karakullukçu, "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Bu ayıbın meşruiyet kazanmasına destek olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Deniz Karakullukçu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Karakullukçu, "Ayasofya'nın ibadete açılması, manevi duyarlılıkları istismar edip oya çevirmeye yönelik çıkarcı bir hamledir. Bu kadar. İktidarın korku içinde gerçekleştirdiği bu beyhude hareketi 'tepki çekerim' endişesiyle rasyonalize ederek bu ayıbın meşruiyet kazanmasına destek olmayacağım" iddiasında bulundu.

Deniz Karakullukçu; Ayasofya Camii'nin açılmasını kötü niyetli adım olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Medeniyetler tarihinin en önemli ortak sembollerinden olan bir kültür varlığını tek bir inancın mensuplarına mal etmek, farklı inanışlara sahip bireylerin barış içinde bir arada yaşadığı bir Türkiye hayalini zedelemeye yönelik atılmış ayrıştırıcı ve kötü niyetli bir adımdır."

Deniz Karakullukçu kimdir?

Eski Bakan Ali Babacan başkanlığında kurulacak olan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Partinin kuruluş dilekçesinin bakanlığa sunulmasıyla beraber partinin kurucular kurulu da belli oldu. Deniz Karakullukçu’nun yer aldığı kurucular kurulu listesinde 90 isim yer aldı. Deniz Karakullukçu 1999 Şişli doğumlu lise öğrencisidir.