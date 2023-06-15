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Siyaset Deniz Gürel'den bomba Kılıçdaroğlu iddiası!
Siyaset

Deniz Gürel'den bomba Kılıçdaroğlu iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 01:01:00 -
Deniz Gürel'den bomba Kılıçdaroğlu iddiası!

TV Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, CHP'de yaşanan üstü kapalı başkanlık savaşına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

TV 100 canlı yayınında konuşan Deniz Gürel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerini değerlendirdi.

"CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler öncesi kurultay yapma yönünde bir talebinin olduğu konuşuluyor." diyen Gürel, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayı yerel seçimden sonra toplamak istediğini söyledi.

Deniz Gürel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 şehri kaybetme ihtimali üzerine plan yaptığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu ile uzlaşı yönünde adım attığını iddia etti.

Gürel şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu’nun planları arasında yerel seçimlerden sonra olağanüstü kurultayı toplayıp adaylıktan çekilmekle ilgili planı olduğuna dair iddialar var. Kılıçdaroğlu, önceki seçimlerde aldığı 11 ilin 5 tanesinin şu anda kaybedilme riski olduğu bilgisine sahip. Kılıçdaroğlu’nun planı İmamoğlu’yla uzlaşı sağlayarak İstanbul’u kazanmak. Bendeki bilgiye göre, Özgür Özel’in bu çıkışları Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde yapılmış.
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