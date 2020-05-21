Deniz Feneri Derneği ramazan projelerini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışındaki birçok bölgeye insani yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalara ve milyonlarca insana yardım eli uzatan dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor zamanlardan geçilen bu süreçte de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Deniz Feneri Derneği 2020 ramazanında "Bir Kumanya da Sen Bağışla" kampanyasıyla ramazan öncesinde yurt içi ve yurt dışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıttı. Dernek ayrıca bayram için 5 bin yetim çocuğa 125 liralık bayram harçlığı ulaştırdı. İdlib kırsalında yaşayan 3 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Deniz Feneri Haremeyn, Esenler köyü ve Ehli Şam kampında da gıda ve temizlik maddesi dağıttı. İdlib kırsalında bulunan bir yetim köyünde "Dünya Yetimler Günü" kapsamında 4 günlük iftar programı düzenlendi. Burundi ve Bangladeş'te muhtaçlar için iftarlar düzenlendi, Filistin, Gazze ve Yemen’de ramazan boyunca kapı kapı sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Filistin ve Gazze'deki çocuklara bayram sabahını yeni kıyafetleri ile karşılamaları için bayramlık hediye edildi.

- Hayırseverlerin bağışları yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaştırıldı

Dernek, Afrika ve Asya’nın yoksul ülkelerinde yüzlerce ihtiyaç sahibi insana hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarını ulaştırdı. Ayrıca, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu ramazanda da kesen dernek, bunları ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtmayı sürdürüyor. Derneğe adak kurban bedeli yurt içi 1200 lirayken, yurt dışı 720 lira.

Açıklamada Ramazan Bayramı mesajına yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, oruçla, namazlarla, okunan mukabelelerle bir ramazanın daha sonuna gelindiğini belirtti.

Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğun gözden geçirildiğini, muhtaçlara el ve gönül açılarak kardeşliğin tadının yüreklerde hissedildiğini ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

"İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza yansıdı. Şimdi de aynı his ve heyecanla Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yalnızlıklardan kurtulmak, yüreklerde umut kandillerini yakmak, gönüllerde yeni merhamet sarayları inşa etmek dileğiyle milletimizin ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı kutlu olsun. "