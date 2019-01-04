Deniz Çakır'ın saldırdığı başörtülüler konuştu

Deniz Çakır'ın bir alışveriş merkezinde küstah sözlerine maruz kalan üç mağdur kadın avukatlarıyla birlikte AKİT TV'ye konuştu.

Deniz Çakır'ın bir AVM’de gittiği kafede, yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına, “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulundu.

"Mesele sadece başörtümüzdü"

Deniz Çakır'ın çirkin tacizine maruz kalan Zeynep Yılmaz AKİT TV'ye yaptığı açıklamada, "Mesele sadece başörtümüzdü" dedi.