  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü defnedilecek
Siyaset

Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü defnedilecek

Başkentteki evinde dün 84 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi, salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:46:00 -
Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü defnedilecek

CHP TBMM Grup Başkanlığından alınan bilgiye göre, Beysukent'teki evinde dün sabaha karşı vefat eden Baykal için ilk tören, 14 Şubat Salı günü saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek.

Baykal'ın naaşı, daha sonra saat 11.30'da TBMM'de düzenlenecek töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığında toprağa verilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23