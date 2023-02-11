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Gündem Deniz Baykal'ın Antalya'daki evinde sessizlik
Gündem

Deniz Baykal'ın Antalya'daki evinde sessizlik

Ankara’da vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal'ın Antalya’daki evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:34:00 -
Deniz Baykal'ın Antalya'daki evinde sessizlik

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Deniz Baykal, bu sabah saatlerinde Ankara’daki evinde hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Baykal, memleketi Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki üzerindeki Bileydi Apartmanı’ndaki dairesine rahatsızlığı nedeniyle bir süredir gelemiyordu.

Baykal'ın evinde büyük bir sessizliğin hakim olduğu görüldü. Baykal, Antalya’da zamanının büyük bir bölümünü Duacı Mahallesi'ndeki evinde geçiriyordu.

Baykal’ın cenazesi salı günü TBMM'de yapılacak törenin ardından çarşamba günü Antalya'da toprağa verilecek. Ayrıca Antalya Milletvekili olan Baykal'ın partisinin il başkanlığında da sessizlik olduğu gözlemlendi.

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