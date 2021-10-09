Deniz Baykal için harekete geçtiler! 'Vekilliği düşürülsün'

Yeniakit.com.tr

HKDP yönetimi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi ve ödenen maaşların faiziyle geri alınması için TBMM'ye bir başvuru dilekçesi gönderdi. Dilekçe gönderdikleri PTT şubesi önünde açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, "Meclise sadece milletvekili sıfatı almak için yemin etmeye gelen ve bunun dışında hiçbir faaliyete katılmayan Deniz Baykal gerek milletvekili maaşlarını, gerekse danışmanlık ve diğer milletvekili ayrıcalıklarını haksız yere almaktadır. Bu, aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeye neden olmaktadır." dedi.

"Deniz Baykal’ın hastalığı elbette insani bir durumdur. Kendisine acil şifalar dileriz." diyen Çolak, "Aslında bunu Meclis Başkanlığının Anayasa’nın 84’üncü maddesi ve Meclis İç Tüzüğü’nün 138’nci maddesi çerçevesinde 'bir ay içinde beş birleşime katılmayan milletvekilliği düşürülür' şeklinde hükümler uyarınca girişimlerde bulunup, bizim taleplerimizi kendiliğinden karşılayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Av. Tacettin Çolak, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm halkın alınteriyle oluşan vergilerden bir kişinin sebepsiz zenginleşmesine neden olunması aynı zamanda da suçtur, hukuk dışı bir davranıştır."

CHP'li Deniz Baykal için yapılan başvuru, Twitter'da kısa sürede gündem oldu.