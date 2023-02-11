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Gündem Deniz Baykal hayatını kaybetti!
Gündem

Deniz Baykal hayatını kaybetti!

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Antalya'da yaşayan Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyordu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 08:59:00 - 2023-02-11 09:00:58
Deniz Baykal hayatını kaybetti!

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

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