Deniz Akkaya'nın bu paylaşımı ne anlama geliyor? Canlı yayında olay sözler

Beyaz Tv’de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında gayrı meşru ilişkileri ile tanınan Deniz Akkaya’nın transhümanizm paylaşımı tartışıldı.

Deniz Akkaya paylaşımında, ‘Gericilikte ısrar edenlere inat, hızla geleceği bize getirmekte’ ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında Deniz Akkaya’nın bu transhümanizm çıkışı tartışıldı. İnsanlığın fiziksel ve bilişsel özellikleri ile oynanmasını hedefleyen akıma destek veren Deniz Akkaya, kendisi gibi düşünmeyenleri gerici olarak suçladı.

Tartışılan program ile ilgili Akkaya yeni bir paylaşım yaparak ‘Cehaletin dibi hep aynı yayın kanalları. Kafayı yemişsiniz, bu zeka seviyesi’ dedi.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil ise ‘Sayın Denizakkaya’ya bu kadar emoji kullanmamasını öneriyoruz. Emojiler gelecekte dünya devletlerinin yazı dilini oluşturmak için çıkarıldı’ dedi.

Program sunucusu Türker Ertürk, ise 'Biri transhümanizmi savununca, Deniz Akkaya'nın gaz maskeli fotoğrafı The Economist kapağını akıllara getiriyor.' dedi.