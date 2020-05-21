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Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Korona virüs salgınına karşı sokağa çıkmadığımız bu süreçte İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu, evde kolayca hazırlanabilecek 16 sağlıklı atıştırmalık tarifi hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:03:56 -
Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Korona virüs salgınına karşı sokağa çıkmadığımız bu süreçte İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu, evde kolayca hazırlanabilecek 16 sağlıklı atıştırmalık tarifi hazırladı.


İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle iftar soflarına da zenginlik katacak tariflerin detaylı anlatımları İzmir Ekonomi Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından https://www.youtube.com/user/izmirekonomiuni linkiyle takip edilebilecek. Tarifler arasında “tahinli köz patlıcanlı ekşi maya tost”, “fırınlanmış enginar cipsi peynirli dip sos”, “mini nohut köfteleri”, “fıstık ezmeli susamlı tavuk şiş”, “kakaolu fit pötibör bisküvi”, “kakaolu yulaf kepeği topları” gibi birbirinden lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar yer aldı.



Evde kolayca yapılabilecek lezzetli tarifler


İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu, evde kalmanın zorunlu olduğu ve Ramazan ayının yaşandığı bugünlerde dengeli ve yeterli beslenme için tarifler oluşturduğunu söyledi. Tariflerin evde olanlar tarafından hızlıca hazırlayabileceğini vurgulayan Şef Kamiloğlu, “Mutfaklarımızda hem farklı lezzetler oluşturabileceğimiz hem terapi gibi bir zaman geçireceğimiz tarifler oluşturdum. Atıştırmalıklardan tatlılara dek hazırladığımız tariflerde kalori ve malzeme dengesini sağladım. Tatlılar için şeker yerine hurma, pekmez gibi sağlıklı ürünleri kullanmayı tercih ettim” dedi.



Köz biberli ve beyaz peynirli patlıcan kumpiri



1 adet bostan patlıcan


2 adet kırmızı kapya biber


3 diş sarımsak


5 gr. kuru kekik


50 gr. çam fıstığı


100 gr. Beyaz peynir (veya keçi peyniri)


2 dilim tost ekmeği


zeytinyağı


tuz


karabiber



Yapılışı:


Biberleri fırında közleyin ve çekirdeklerini temizleyerek soyun. Bostan patlıcanı köz kokusu çıkana kadar ocakta iyice közleyin. Sarımsağı tuz ile dövün ve zeytinyağı ile karıştırın. Ardından patlıcanın üzerini uzunlamasına yararak içini çatal yardımıyla ezin ve hazırlamış olduğunuz sarımsaklı yağı içine ekleyerek karıştırın. Peynirleri küp doğrayın, fıstığı kavurun ve közlenmiş biberleri de doğrayarak patlıcanın içini doldurun. 180 C’de ısıtılmış fırında 7-8 dakika süre ile fırınlayıp servis edin.

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