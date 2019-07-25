Dengeleyici ve yatıştırıcı balkabağı maskesi

Balkabağı cilde direkt olarak uygulandığında cildi yatıştırır ve nemlendirir. Fazla yağı ve cildin ph dengesini, olması gereken seviyelere çeken bir yapıya sahiptir.

Deri üzerindeki sivilceli ya da siyah noktalı gözenekleri yok ederek, gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda deri altındaki irinli tabakanın iyileşmesini sağlayarak, sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller.

Balkabağının içerdiği mineraller sayesinde, cildin üzerinde oluşmuş olan hasarlar giderilir. İyileştirici bu özelliği sayesinde, ölü derinin de atılmasına yardımcı olmuş olur.

Bütün bu harika özellikleri bünyesinde barındıran balkabağının maskesini yaparak cildinize tazelik katmaya ne dersiniz?

Yatıştırıcı, nemlendirici ve dengeleyici balkabağı maskesi

Bu maskeyi bütün cilt tipleri uygulayabilir. Çok kuru cilde sahip kişiler, ciltlerini nemlendirmek için kullandıkları herhangi bir doğal yağı birkaç damla olacak şekilde içerisine ekleyebilirler.

Aynı zamanda bu maskenin içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için, bütün etkilerini saçlarda da gösterebilir. Dolayısıyla gönül rahatlığı ile bu maskeyi saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Uyarı: Eğer bir hassasiyetiniz var ve maskenin içerisindeki herhangi bir madde üzerinizde allerjen etki bırakıyorsa, önceden deneyin ya da bu maskeyi kullanmayın.

Malzemeler

1 yemek kaşığı haşlanmış balkabağı

1 çay kaşığı doğal zeytinyağı

1 çay kaşığı doğal yoğurt

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

Eğer boynunuz ve vücudunuza da uygulayacaksanız, malzemeleri ona göre çoğaltabilirsiniz.

Bütün malzemeleri karıştırarak homojen bir kıvama getirin.Ardından cildinize uygulayıp, 30-45 dakika kadar cildinizde bekletin.

Bu sırada gözleriniz için salatalık maskesi ya da salatalık suyu uygulaması yapabilirsiniz.

Ardından ılık su ile durulayın. Cildinizi gül suyu, soda ya da salatalık suyuyla silmeyi unutmayın.

Ayrıca daha rahat hareket edebilmek için, bir bez parçasını -ya da peçeteyi- yüzünüzün şeklinde kesip, maskenin üzerine yapıştırın. Bu sayede yüzünüzde sabit şekilde kalacak ve sizi zorlamayacaktır.