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Denge Yatırım Holding'den prodüksiyon şirketi

Denge Yatırım Holding, 5 milyon lira bedelle sinema ve dizi sektöründe faaliyet gösterecek prodüksiyon şirketi kuruyor

27 Kasım 2018 Salı 19:37
Denge Yatırım Holding'den prodüksiyon şirketi

İSTANBUL (AA) - Denge Yatırım Holding, 5 milyon lira sermayeyle sinema ve dizi sektöründe faaliyet gösterecek bir prodüksiyon şirketi kuruyor.

Denge Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "Finansal Duran Varlık Edinimi" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada kurulacak şirketle ilgili bilgiler verildi.

Edinilen duran varlığın sermayesinin 5 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada, edinilen finansal duran varlığın faaliyet konusunun sinema ve dizi sektörü olduğu kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"7 Kasım'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da, Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım Ticaret AŞ'nin yüzde 42'sinin 125 milyon bedel ile satın alınmasının reddedilmesi nedeniyle, şirketimize maliyet oluşturmadan sinema ve dizi film sektöründeki tecrübe, bilgi ve iş potansiyelimizi bedelsiz olarak faaliyetlerimize eklemek adına, şirketimiz iştiraki olarak, ulusal ve uluslararası sinema, televizyon ve dijital yayın platformlarına her türlü sinema filmi, dizi film,belgesel filmi,reklam filmi, televizyon programları ve diğer içerikler hazırlamak, bu içeriklerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanmasında faaliyet göstermek, sinemalar, televizyonlar, dijital platformlar ve çeşitli mecralarda yayın kuruluşları ile yayın, içerik üretme, ortak projeler yapmak için anlaşmalar yapmak üzere Denge Film, Prodüksiyon, Sinema, Televizyon, Reklam, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Kurulacak olan şirketin tek pay sahipli olmasına ve hisselerinin tamamının şirketimize ait olmasına, kurulacak olan şirketin yönetim kurulunda şirketimizi temsilen müştereken Mustafa Uğur Bayraktar ve Hilmi Zübeyr Şaşmaz'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, şirket sermayesinin 5 milyon TL olmasına, işbu kararın tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:37
  1. Denge Yatırım Holding
  2. prodüksiyon şirketi

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