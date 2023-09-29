Denge arayışı mı panik satışı mı?

Borsa İstanbul’da pozitif fiyatlama hâkim olsa da zaman zaman dalgalı piyasa izlendi. Hafta bitmeden yeni rekor beklerken, BİST100 Endeksinin yeterli gücü toplamakta zorlandığını ve 8.100-8.300 aralığında denge bulmaya çalıştığı görülüyor. Bu yatay hareket aslında olması gereken sağlıklı bir piyasa işleyişini işaret ediyor. Agresif fiyatlama yatırımcıları tedirgin ederken ve negatif fiyatlamada artan işlem hacmi ile görülen panik satışlarına sebep oluyor.

AHL Analiz değerlendirmesi ise şöyle: "Daha az volatilite göreceğimiz, yükselen trendin içerisinde ilerleyen bir Endeks fiyatlaması görmek yatırımcılar açısından da daha anlaşılır ve hedef fiyat koyulabilir bir piyasa ortaya çıkaracaktır. Dün 5 günlük basit ortalama üzerinde ağırlıklı işlem gören BİST100 Endeksinde bugünde pozitif fiyatlamanın hâkim olacağı dalgalı fiyatlama izleyeceğimiz bir hafta kapanışı olabilir."

Tahvillerin etkisi

Hazine tahvil getirilerinin son 16 yılın en yüksek seviyelerine doğru hareketi, FED'in geçen hafta faiz oranları için uzun vadeli şahin bir görünüm sinyali vermesinin ardından geri çekilen borsa üzerinde izlendi. Yatırımcılar enflasyon raporu öncesinde ekonomik verileri sindirirken ABD Borsaları dün yükselişle kapandı. Dolar Endeksi 106 seviyesi altında iken Ons Altın ise yatay pozitif fiyatlama izlenebilir.

Borsa nasıl seyretti?

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.06 yükseliş ile 8.218,74 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.187,96 olur iken, en yüksek seviye 8.288,48 oldu. Toplam işlem hacmi 146,7 Milyar TL olarak gerçekleşti. Dün sabah pozitif başlayan ve yükselen BİST100 Endeksi günün ilerleyen saatlerinde dalgalı fiyatlasa da gün genelinde pozitif fiyatlama hakimdi. Grafik üzerindeki indikatörler yatay fiyatlamayı gösterirken endeksin 8.100-8.250 arasında denge bulmaya ve yeniden yükselebilecek gücü toplamaya çalışabilir. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 8.270-8.280 seviyelerinde, ilk destek ise 8.180-8.170 seviyelerinde yer alıyor.