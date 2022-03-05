Deneyap atölye kayıtları ne zaman? Deneyap atölye uygulama sınav tarihi ne zaman?

Deneyap Türkiye öğrenci seçme sınav sonuçları açıklandı, 27 ilde toplam 4 bin 380 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmeye hak kazandı. Şu anda 55 ilde 66 atölyede faaliyetler sürerken, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması hedefleniyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde hangi dersler veriliyor?

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere ücretsiz olarak tasarım, üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım, siber güvenlik, enerji, havacılık ve uzay, yapay zeka, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik ve kodlama, mobil uygulama gibi 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor. Uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 11 bin 538 aday, 12-13 Şubat tarihlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi ile elektrik üretecek bir tasarım yapmak üzere uygulama sınavına katıldı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri kayıtları ne zaman?

Deneyap Türkiye öğrenci seçme sınav sonuçları açıklandı, 27 ilde toplam 4 bin 380 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görecek. Deneyap Teknoloji Atölyeleri kayıtları ne zaman? Adayların e-sınav sonuçlarının yüzde 70'i ve uygulama sınavı sonuçlarının yüzde 30'u dikkate alınarak yapılan değerlendirmeyle 27 ilde 4 bin 380 öğrenci eğitim almaya hak kazandı. Deneyap atölye kayıt işlemlerini 10-16 Mart tarihlerinde tamamlayacak.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde dersler ne zaman başlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle hayata geçecek olan "Deneyap Türkiye Projesi" kapsamında atölyede eğitim hakkı elde edenler, 19 Mart'ta Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitime başlayacak.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde hangi sınıflar eğitim görüyür?

Programa katılan öğrenciler, 3 yıllık bir süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edecek. Atölye programları ortaokul düzeyinde halihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ediyor.

Deneyap atölyeleri hangi illerde var?