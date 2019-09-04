Denetimli serbestlik hükümlüleri yürüyüş yollarını temizledi

ANKARA (AA) - Türkiye genelindeki 32 bin 500 kilometrekarelik alan ile 6 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunun çevre temizliği, Adalet Bakanlığının "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında, 7 bin hükümlü tarafından yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, park, bahçe, mesire alanı ve sahillerin, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerce temizlenmesine ilişkin "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi", Türkiye genelinde 26 Ağustos'ta başladı.

Proje kapsamında üç günde Türkiye genelindeki 32 bin 500 kilometrekarelik alan ile 6 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda 7 bin hükümlü tarafından çevre temizliği yapıldı.

"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"nin tanıtımı 29 Ağustos'ta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleştirilmiş, Gül ile Kurum, hükümlülerle park alanında temizlik yapmıştı.



