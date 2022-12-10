Denetimlerin ardından zincir marketlerde fiyatlar inişe geçti

Zincir marketlere yönelik denetimlerin artırılması işe yaradı. Birçok market fiyatları aşağıya çekerken, ünlü bir zincir marketin yaptığı indirim dikkat çekti. Dev market, 4'lü sabununun fiyatını 89.50 TL'den 54.90 TL'ye düşürdü. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde ekipler marketlerde etiket, tarih ve fiyatlar didik didik araştırılmaya başlandı. Bazı zincir marketler uygunsuzluk nedeniyle mühürlendi.

İndirimler üst üste gelmeye başladı

Denetimlerin sıklaşmasının ardından indirimler de üst üste gelmeye başladı. Dün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı paylaşımda zincir marketlerdeki indirimleri gözler önüne serdi.

Yüzde 39 indirime gitti

Bugün bir indirim haberi de ünlü bir zincir marketten geldi. Dev market 89.50 TL'den sattığı 4'lü sabunu 54.90 TL'ye indirdi. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.