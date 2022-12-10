  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Denetimlerin ardından zincir marketlerde fiyatlar inişe geçti
Ekonomi

Denetimlerin ardından zincir marketlerde fiyatlar inişe geçti

Zincir marketlerdeki fiyatlar kamuoyunda tartışılırken yapılan denetimler sonrası bazı ürünlerin fiyatlarının inişe geçtiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 23:17:00 - 2022-12-10 23:20:57

Zincir marketlere yönelik denetimlerin artırılması işe yaradı. Birçok market fiyatları aşağıya çekerken, ünlü bir zincir marketin yaptığı indirim dikkat çekti. Dev market, 4'lü sabununun fiyatını 89.50 TL'den 54.90 TL'ye düşürdü. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde ekipler marketlerde etiket, tarih ve fiyatlar didik didik araştırılmaya başlandı. Bazı zincir marketler uygunsuzluk nedeniyle mühürlendi.

İndirimler üst üste gelmeye başladı

Denetimlerin sıklaşmasının ardından indirimler de üst üste gelmeye başladı. Dün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı paylaşımda zincir marketlerdeki indirimleri gözler önüne serdi.

Yüzde 39 indirime gitti

Bugün bir indirim haberi de ünlü bir zincir marketten geldi. Dev market 89.50 TL'den sattığı 4'lü sabunu 54.90 TL'ye indirdi. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.

BİM'den fahiş fiyat açıklaması
BİM'den fahiş fiyat açıklaması

Gündem

BİM'den fahiş fiyat açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23