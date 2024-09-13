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Gündem Denetimlerden kaçmak isteyenler 'whatsapp' grubu kurdu
Gündem

Denetimlerden kaçmak isteyenler 'whatsapp' grubu kurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:00:00 -
Denetimlerden kaçmak isteyenler 'whatsapp' grubu kurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, trafik ve asayiş büro ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerden kaçmak isteyen bazı kişilerin 'whatsapp' grubu kurduğu ortaya çıktı.

Uygulama noktalarından çekilen çeşitli fotoğraflar ile bilgilerin anlık olarak paylaşıldığı gruba üye olanlar hakkında soruşturma başlatılacağı bildirildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haftanın 7 günü saat fark etmeksizin ilçenin çeşitli belirlenen noktalarında trafik ve asayiş uygulaması yapıyor. Zaman zaman da “şok” uygulamalarla araç ve yayalar üzerinde denetim gerçekleştiriyor. Buna bağlı olarak uygulamalarda çok sayıda alkollü sürücü ile aranması olan kişiler yakalanıyor. Polisin yaptığı bu uygulamalar sayesinde ilçede suç oranında düşüş yaşanıyor.


Öte yandan, ilçede trafik ve asayiş büro ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerden kaçmak isteyen bazı motosiklet ve araç sürücülerinin sosyal medya platformundan ve mesajlaşma uygulaması olan “Whatsapp” üzerinden “Kuşadası Trafik Anlık” grubu kurduğu ortaya çıktı. Yüzlerce kişinin yer aldığı grupta, farklı noktalarda uygulama yapan polisleri gören üyeler, fotoğraf çekip anında bilgi paylaşımında bulunuyor. Böylece alkollü ya da çeşitli suçlardan araması olan şahıslar denetimden kaçıyor.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gruba üye olanlar hakkında soruşturma başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.

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