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Yerel

Denetimde ortaya çıktı! Yüzlerce kilogram balığa el konuldu, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan kapalı kasa bir araçta 450 kilogram sazan cinsi balık ele geçirdi. Balıklara el konulurken, nakliyeyi gerçekleştiren bir şahsa 10 bin TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:42:00 -
Denetimde ortaya çıktı! Yüzlerce kilogram balığa el konuldu, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da kaçak olarak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi, bir şahsa 10 bin TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak balık avı ile ilgili Elazığ-Bingöl yolu Gülüşkür mevkinde denetim yaptı.

Balıklar sosyal yardım kuruluşlarına gönderildi

Denetimde ekipler kapalı kasa bir aracı durdurarak incelediğinde kaçak olarak avlanan yaklaşık 450 kilogram sazan cinsi balık ele geçirdi. Balıklara el konulurken, nakliyeyi gerçekleştiren bir şahsa 10 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan ele konulan balıkların sosyal yardım kuruluşlarına gönderildiği öğrenildi.

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