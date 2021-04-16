Dendias’ın hırçınlığının sebebi belli oldu Bakın kimden talimat almış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündem oldu. Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alarak, Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Saldırgan tutumun arkasındaki isim Miçotakis

Yunan medyasından Ethnos gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'daki saldırgan tutumunun detaylarını yazdı. Gazete haberinde, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile sürekli istişare halinde olduğunu ve Miçotakis'in kendisine özel olarak 'kışkırtma' talimatı verdiğini aktardı.Gazete haberinde, Miçotakis'ten talimat alan Yunan Bakan Dendias'ın kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldığını da yazdı.