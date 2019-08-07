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Demre’de, ’10 Yılın Muhasebesi’ konferansı düzenlendi

Antalya’nın Demre ilçesinde Myra ve Andriake ören yerlerinde yapılan kazıların 10.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
Demre’de, ’10 Yılın Muhasebesi’ konferansı düzenlendi

Antalya’nın Demre ilçesinde Myra ve Andriake ören yerlerinde yapılan kazıların 10. Yılı (2009-2019) dolayısıyla, "10 Yılın Muhasebesi" temalı konferans düzenlendi.Konferansta konuşan AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, 2009 yılında toprağı değil, bilgiyi kazmak için yola çıktıklarını söyledi.


Demre Müzesi’nde düzenlenen konferansa,Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Mustafa Caner, iYi Parti ilçe Başkanı Hüseyin Şahin, Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, Belediye Meclisi üyeleri, kazı ekibi ve davetliler katıldı.


"Toprağı değil, bilgiyi kazmak için yola çıktık"


Myra Antik Kenti ve Myra’nın limanı olan Andriake Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazılarda ilk vurulan kazmanın üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Yürütülen kazıların 10’uncu yılının muhasebesini yapmak için toplandık.10 yıl önce 2009 yılında toprağı değil bilgiyi kazmak için yola çıktık.Şu anda bulunduğumuz zemin ile indiğimiz tiyatronun zemini arasında 9,5 metre kot farkı var. Demre,Myros vadisinden akan Alüvyonlarla 10 metre dolmuş vaziyette.Kazılarda biz tabiri caizse görünmeyeni gördük. Demre merkezinde bulunan Myra Antik Kenti’nin tarihi MÖ 5. yüzyıla kadar dayanıyor. Myra Antik Kenti, Myros Çayı’ndaki kanalla (bugünkü Demre Çayı) denize ulaşımı olan bir kentti. Kanalın diğer yanında Andriake limanından bölgenin deniz ulaşımı ve ticareti yürütülmekteydi. Myra Antik Kenti özellikle Likya Dönemi kaya mezarları, Roma dönemi antik tiyatrosu ve Andriake limanıyla ünlüdür. Likya Birliği içinde 3 oy hakkına sahip, altı şehirden biridir. Myra en parlak şehir anlamındadır. MS 5. yüzyılda Likya’nın başkenti olan Myra’nın, St. Paul ve arkadaşlarının uğradığı şehir olması, Hıristiyanlarca özel anlam taşımaktadır”dedi.


Konferans sonunda kazılarda katkıda bulunanlara plaket takdim edilirken, 10. yıl pastası kesilerek toplu fotoğraf çektirildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
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