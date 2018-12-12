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Demokratlara Kushner-Muhammed bin Selman ilişkisinin soruşturulması çağrısı

Washington Post'ta yayımlanan James Downie imzalı yazıda, ikili arasındaki ilişkinin yeni Temsilciler Meclisinde çoğunluğa sahip Demokratlar tarafından incelenmesi gerektiği belirtildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:19
Demokratlara Kushner-Muhammed bin Selman ilişkisinin soruşturulması çağrısı

ABD'de Demokratların, ABD BaşkanıDonald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki ilişkiyi soruşturması gerektiği bildirildi.

Washington Post'ta yayımlanan James Downie imzalı yazıda, New York Times gazetesinin Kushner ile bin Selman'ın, Suudi gazeteciCemal Kaşıkçı cinayetinden sonra yaptığı görüşmeleri ortaya koyan haberine değinildi.

Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD yönetiminin içi ve dışında çok sayıda kişinin Veliaht Prens aleyhinde hareket etmeye başladığına, öte yandan Jared Kushner'in sadık bir dost olmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Bin Selman ve danışmanlarının, 2016'daki başkanlık seçiminden sonra Kushner'in dostluğunu kazanmaya ve bilgisizliğinden faydalanmaya çalıştığı, bunun ABD dış politikasıyla ilgilenen herhangi biri için ürkütücü bir manzara olduğu dile getirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bu ilişkiden karlı çıktığına, geçen mayısta kuzeninin tahttan uzaklaştırılması ve Suudi iş adamlarının gözaltına alınmasının, Kushner'in ziyaretlerinin ertesinde yaşandığına dikkat çekilen yazıda, Kushner için ise aynı şeyin söylenemeyeceği belirtildi ve buna örnek olarak Kushner'in Amerikan alt yapısına 100 milyar dolarlık yatırım teklifine Suudilerin sadece 20 milyar dolarla karşılık vermesi gösterildi.

Kushner'in, ABD-Suudi silah anlaşmasının değerinin "şişirilmesi" yönünde Savunma ve Dışişleri yetkililerine baskı yaptığı da hatırlatıldı.

İkili arasındaki ilişkinin yeni Temsilciler Meclisinde çoğunluğa sahip Demokratlar tarafından incelenmesi gerektiği vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Tüm bunlar yine aynı soruyu akla getiriyor; Kushner neden hala güvenlik iznine sahip? Bu ve Kushner'in Muhammed bin Selman ile ilişkisi hakkındaki diğer sorular, ocakta Demokratlar tarafından ele alınabilir. Yeni Temsilciler Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi üyesi olacak Eliot L. Engel, ekimde meslektaşım Greg Sargent'a, 'Kaşıkçı cinayetinin görmezden gelinecek bir şey olmadığını' söyledi. Bu şimdi daha da doğru ve Kushner'in Muhammed bin Selman'a doğrudan 'kasırgayı nasıl dindireceğini' tavsiye etmesi, Veliaht Prens'le ilişkilerini soruşturulmaya daha da değerli kılıyor."

New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayetinden sonra Kushner'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 10 Ekim'de sadece bir kez telefonda görüştüğü ve bu görüşmeye Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da katıldığı bilgisinin verildiğini, ancak ikilinin gayri resmi bir şekilde görüşmeye devam ettiğini, Kushner'in Selman'a krizi nasıl atlatacağına ve daha fazla utanç verici eylemlerden kaçınmasına yönelik tavsiyeler verdiğini yazmıştı. 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:02
  1. Jared Kushner
  2. Muhammed bin Selman
  3. Washington Post
  4. Anadolu Ajansı

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