  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Demokratlar Nancy Pelosi'yi yeniden aday gösterdi
Dünya

Demokratlar Nancy Pelosi'yi yeniden aday gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçimlerde Kongrenin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yeniden Nancy Pelosi'yi aday olarak seçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:04:00 -
Demokratlar Nancy Pelosi'yi yeniden aday gösterdi

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde çoğunluğunu korumayı başaran Demokrat Partinin Yönetim Kurulu, ocak ayında başlayacak yeni dönemdeki önemli görevler için adaylarını belirledi.

Yapılan gizli oylamada, mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, bu koltuğa adaylık için tek başına girdiği yarışı kazandı.

Nancy Pelosi'nin görevine başlayabilmesi için ocak ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılacak oylamada toplam 435 vekilin 218'inin oyunu alması gerekiyor.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerde Temsilciler Meclisinin koltuklarının tamamı için oy kullanılmış, Demokratlar 219 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı
Gündem

İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı

Bugüne kadar sosyal medya hesabından tek bir beğeni yapmayan komedyen Cem Yılmaz, ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosuna..
CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...
Gündem

CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...

Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'yi karıştıracak ifadeler kullandı. Savaş, Gezi isyanının bir kumpas ve dış mihrak operasyo..
Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı
Dünya

Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı

Türkiye'nin askeri varlığıyla Libya'da dengeleri değiştirmesi sonrası hareketlenen ve bir türlü kendi içindeki çatışmaları bastıramayan Mısı..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay