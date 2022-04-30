Demokrat Yeneroğlu, Okusal'ı FETÖ tepkisinden sonra tehdit etmişti! Özgür Okusal partideki KHK'lıların ismini verip özür diledi

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FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile ihraç edilen polis memuru Burhan Pirim'in paylaşımından sonra başlayan tartışmalar, DEVA Partisi'nde FETÖ krizine döndü.

Burhan Pirim, bir arkadaşının 6 yaşındaki kızının diş problemiyle ilgili paylaşım yaptı. Pirim, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kızım o dişle nasıl durdun, neden söylemedin? Anneciğim söyleseydim daha çok çalışıp para kazanman gerekiyordu ve seni daha çok göremeyecektim.. 5 yaşındaki bu kıza bunu söyletenlerin, bu KHK zuhmüne ortak olanların Allah belasını versin!" ifadelerini kullandı.

Okusal, Pirim'e tepki gösterdi!

DEVA Partili Okusal, Pirim'in mesajını alıntılayarak, "Ergenekon mağdurlarının ahı ne olacak.. Biraz da sizleri o tutuyor bence." karşılığını verdi.

Yeneroğlu, Okusal'ı tehdit etti

Twitter’daki bir sohbet odasında konuyla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Özgür Okusal'ı, "Bu sözlerin açıklaması olmaz, gereği yapılır. Gereği de ya KHK’lı anne ile çocuktan özür dileyecek ya da istifa edecek." sözleri ile tehdit etti.

Yaşanan sürecin ardından Özgür Okusal, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun da katılımcı olduğu Twitterdaki bir sohbet odasına katıldı.

'Sanki size düşmanmışım gibi konuşuyorsunuz'

Yeneroğlu'nun tehdit ettiği Okusal, önce özür diledi:

Türkiye'de herkes kendine göre haklı. Sanki size düşmanmışım gibi konuşuyorsunuz. O hanımefendiden 50 kere özür diliyorum.

Özgür Okusal, sözlerinin devamında, bir yandan FETÖ'cülere göz kırparken, diğer yandan DEVA Partisi'ndeki KHK'lı isimleri deşifre etti:

Benim yönetimimde bir tane başkanlık divanı üyem var KHK'lı, Şube müdürlüğünden ayrılma. Bir tane astsubayım var mahalle temsilcim. Bir tane de infaz koruma memurum var bilgi işlem işlerini yapan. Ben bunu söylerken size düşman gibi baktığımı düşünüyorsunuz.