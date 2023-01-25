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Siyaset Demokrat Partili Faik Tunay'dan başörtüsü hakkında skandal sözler
Siyaset

Demokrat Partili Faik Tunay'dan başörtüsü hakkında skandal sözler

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, başörtüsünün görgüsüzlüğün simgesi olduğunu söyleyerek skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 15:19:00 -
Demokrat Partili Faik Tunay'dan başörtüsü hakkında skandal sözler

Yazar Hacer Haniç'in başörtülü kadınlara yönelik yaptığı paylaşıma Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay destek verdi. Sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan Tunay, "Başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların simgesi olma yolunda" ifadelerini kullandı.

"Görgüsüzlüğün simgesi olma yolunda"

Faik Tunay paylaşımında şunları yazdı:

"Bir zamanlar ezilenlerin simgesi olan başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların, görgüsüzlerin simgesi olma yolunda. Muhafazakar iktidar zamanında gençler arasında dinsizlik yani DEİZM inanılmaz artışta, yetişkinler bile bunların inandığı din benim dinim değil noktasında."

Tunay'ın skandal paylaşımına vatandaşlardan tepki yağdı.

 

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