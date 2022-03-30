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Siyaset Demokrat Partili Cemal Enginyurt cumhurbaşkanı adaylarının kim olmadığını açıkladı!
Siyaset

Demokrat Partili Cemal Enginyurt cumhurbaşkanı adaylarının kim olmadığını açıkladı!

Millet İttifakı'nın ortaklarından biri haline gelen Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, cumhurbaşkanı adaylarının Gültekin Uysal olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 10:42:00 -
Demokrat Partili Cemal Enginyurt cumhurbaşkanı adaylarının kim olmadığını açıkladı!

Cemal Enginyurt dün akşam TELE1’de katıldığı yayında konuştu. Enginyurt, partisinin Cumhurbaşkanı adayının genel başkan Gültekin Uysal olmadığını açıkladı. Canlı yayında konuşan Cemal Enginyurt, 9 muhalefet partisinin adayının kazanmasını için çalışacaklarını söyledi.

Çıkışlarıyla gündeme gelen DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı değildir.” dedi.

Cemal Enginyurt’un şöyle konuştu:

“Demokrasi gelmesi için siyasi kavgalarımızı bir kenara bıraktık. Millet İttifakı ile bir olmanın millete umut olacağına inanarak hiçbir hesap içerisine girmeksizin partimiz barajı aşmış aşmamış dert etmeksizin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kazanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adayı değildir.

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hakan

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