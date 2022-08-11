Demokrat Parti'den Cemal Enginyurt açıklaması! Gültekin Uysal'dan görülmemiş geri adım..

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Bir milletvekilli Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cemal Enginyurt'un TV 100 stüdyosunda terör estirmesine ilişkin 48 saat sonraki ilk açıklamasında, bir muhabirin, "Yapılan hareketin arkasında mısınız?" sorusuna, görüntüler orta yerde dururken, "Soru bir defa soru değil. Anlamaya çalışıyoruz, değerlendirme yaparız." diyerek cevap vermişti.

Gültekin Uysal "Cemal Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılacak mı?" sorusuna cevabında da, "Hayır, böyle bir sürecimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

DP'li Gültekin Uysal, Tele 1'de Enver Aysever’in konuğu oldu.

"Amasız, fakatsız kabul edilemeyecek bir olay" diyen Uysal, "Biz demokrasi inancına sahip söyleyecek sözü olan herkesin eşit olduğuna inanan bir fikriyatın içerisinden geliyoruz. Cemal Bey de üzgün. Hiçbir şekilde olumlayamayız, bilakis olumsuz düşüncelerimiz var. Parti olarak da değerlendirdik." ifadelerini kullansa da Enginyurt'a bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusuna girmedi.

Uysal, Enginyurt'u güzellediği açıklamasında, "Cemal Bey de üzgün. Hem üzüntülüyüz hem mahçubuz.” ifadelerini kullandı.