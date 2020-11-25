Demokrat Parti Ulusal Yönetim Kurulu üyesi Murat Güzel, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi:

NEW YORK (AA) - İSLAM DOĞRU - ABD siyaseti içinde Demokrat Partinin en üst idari birimi olan Ulusal Yönetim Kurulu (DNC) üyeliğine kadar yükselen ilk Türk iş adamı Murat Güzel, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinden ümitli olduğunu söyledi.

1986'da Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla ABD'ye gelen, eğitimini tamamladıktan sonra iş dünyasına atılarak Türk toplumu içinde etkin yere sahip olan Güzel, ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimleri sonrası ortaya çıkan tabloyu ve Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik beklentileri AA'ya değerlendirdi.

Güzel, yaklaşık 10 senedir ABD'de siyasetle yakından ilgilendiğini belirterek halen Demokrat Parti içinde DNC üyeliği görevini ve parti içinde kendisinin kurduğu göçmenlik biriminin başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

- "'Biden'la Türkiye-ABD ilişkileri kötüye gidecek' diyenlere katılmıyorum"

3 Kasım'da, ülke içindeki politik sosyolojinin değişmeye başladığını gösteren çok farklı ve tarihi seçim gerçekleştiğini söyleyen Güzel, bu değişimin Türkiye-ABD ilişkileri açısından iyi okunması gerektiğini vurguladı.

Güzel, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gideceği yorumlarına katılmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Bazıları, 'Trump gelirse Türkiye ile ilişkiler daha iyiye, Biden gelirse kötüye gidecek' gibi düşünce senaryoları yapıyor. Amerika'daki sistem sadece başkana bağlı değil, birçok kurum var. Dolayısıyla 'Biden gelince Türkiye ile ilişkiler kötüye gidecek' diyenler Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücünü bilmiyor demektir. Türkiye köklü bir devlettir, Orta Doğu'da önemli etkileri olan bir devlettir. Dolayısıyla Amerika'daki kurumlarla çalışmasına bağlıdır. ABD'de dış politikayı belirleyen tek kişi başkan değildir, kurumlar da vardır."

ABD'ye bir bütün olarak bakılması gerektiğini belirten Güzel, aksi takdirde eksik yaklaşımlarla komplo teorileri oluştuğunu ve gerçeklerin tam anlaşılamadığını kaydetti.

Güzel, Amerika'nın iç sistemini iyi bilmeden yorum yapanları eleştirerek "Türkiye'de birçok insan var Amerika uzmanı ama Amerika'dan haberleri yok, bu da bizi üzüyor. Neden? Çünkü halk yanlış yönlendiriliyor. ABD'deki halkın büyük kesimi Türk insanı gibi düşünüyor; insancıllar, kavgayı sevmiyorlar, savaşı sevmiyorlar, bunların da bilinmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, ABD ile uzun vadede daha iyi ilişkiler kuracak"

Türkiye'nin ABD'ye yaklaşımında bütün kurumları kapsamasının en sağlıklı yol olduğunun altını çizen Güzel, "Amerika'da Dışişleri, Kongre ve düşünce kuruluşlarıyla yürütülecek ilişkinin Türkiye için uzun vadede çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Artık Türkiye bölgede önemli bir devlettir, dolayısıyla ağırlığı ve sözü olacaktır. İlk zamanlarda çok hızlı gelişmese bile zamanla daha iyi rayına oturacağını, Türkiye'nin ona göre ABD ile politika yapacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin artık güçlü devlet olduğunun altını çizen Güzel, dış politikasında da bağımsız hareket ettiğini, kendi halkının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda adım attığını vurguladı.

- "Türkiye-ABD ilişkilerinde Türk diasporasına çok iş düşüyor"

Türk-Amerikan ilişkileri bakımından ABD'deki Türk diasporasının önemine de dikkati çeken Güzel, "Türk diasporasının iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için etkili olmasının çok faydası olacaktır, çünkü Orta Doğu barışının buna ihtiyacı var." diye konuştu.

Biden'ın başkanlığı döneminde diaspora faaliyetlerinin daha da önem kazanacağına işaret eden Güzel, "Burada yaşıyorsanız, Türk toplumunun ferdiyseniz bulunduğunuz yerde sesinizi duyuracaksınız. Bu anlamda Biden dönemi Türklerin aktif olması için daha müsait. Şimdiye kadar Trump (ülkeyi) kafasına göre yönetiyordu, kurumlar yoktu, yabancıların söz hakkı olmuyordu, Demokratlar buna daha açıklar." dedi.

Güzel, ABD'de sivil toplumun politikadaki etkisine işaret ederek "Yeni dönemde şahsen daha güzel etkinlikler yapağımızı düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz bölgede göçmenlerin siyasette etkin olması için kurulmuş yapının kurucu başkanıyım. Türkleri buralara daha çok katmayı ve onlarla faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Biz hem Türk'üz, hem Amerikalı. Benim hayallerimden biri de Türk diasporasının burada güçlenmesi, bu konuda seminerler ve eğitim çalışmalarıyla diasporaya bu yolları gösterme konusunda planlarımız var." diye konuştu.

- "FETÖ'nün burada artık esamesi okunmuyor"

ABD'deki Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ) yapılanmasının 3 Kasım başkanlık seçiminde, önceki yıllara kıyasla hiçbir varlık gösteremediğine işaret eden Güzel, şöyle devam etti:

"Bunların burada artık esamesi okunmuyor. Dolayısıyla bu, Türk diasporası için çok önemli bir fırsat. Zaten FETÖ'cülerin çıkarcı oldukları ortaya çıktı, yaptığı birçok şeyi sadece kendileri için yapıyorlar. Ülkeleri için düşündükleri bir şey yoktu. Kaynakları da kesilince önce Türkiye'ye düşman oldular, ondan sonra burada her tarafa Türkiye'yi kötülediler."

FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi konusunda herhangi bir gelişme beklemediğini kaydeden Güzel, "FETÖ'cüler Amerika'da belli bir partiye bağlı değiller. Buradaki birazcık derin devletin ilişkileridir. Yoksa Amerika'nın devlet politikasında FETÖ diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Elebaşı Gülen'in iadesi konusunun ABD hükümetin "boyunu aşan" bir mesele olduğunu ifade eden Güzel, bu yapının istihbarat örgütleri tarafından korunduğunu belirterek "Artık onların yapacağı iş de bitti, çok fazla varacakları bir yer de yok." dedi.