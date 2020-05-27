İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır." dedi.

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını anımsatarak, 2 bin 600 yataklı bu hastanenin dünyada örnek hastanelerden biri olduğunun altını çizdi.



Bu hafta içerisinde 1006'şar yataklı Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastenesi ile Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastenesi'nin açılışını yapacaklarını yineleyen Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid'in askerler için yaptırdığı Hadımköy'deki hastaneyi de İsmail Niyazi Kurtulmuş adına 31 Mayıs'ta açacaklarını ifade etti.

"Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hepsi de zahirde 12 Eylül'e karşı gibi gözükse de o darbeden en çok faydayı görendir. Hepsi de 28 Şubat meftunudur. Hepsi de 15 Temmuz'a tiyatro diyerek milletimizin destansı mücadelesini küçümsemeye çalışır. Hepsi de ülkesini yurt dışında bulduğu her mahfilde şikayet eder. Hepsi de geçmişten bugüne teröristlere karşı derin muhabbet besler. Hepsi de yerli ve milli olan her şeye düşmandır. Hepsi de milli iradeden umudunu kestiği için darbecilerden, yabancılardan, terör örgütlerinden medet umar. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını dahi bu amaçla kullanmaya kalkacak kadar sefil bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sadece bu tablo bile bize tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz milli çağrımıza ne kadar sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğinin ispatıdır."

- "Buralarda ne işimiz olduğunu çok iyi anlayacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde terör örgütlerinden ekonomiye kurulan tuzaklara, sınırlar dışında beka için gerçekleştirilen harekatlara kadar tüm mücadeleyi bu anlayışla yürüttüklerini dile getirerek, "Bize ne diyorlar? 'Suriye'de, İdlib'de, Libya'da ne işimiz var?' Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. Hamdolsun, milletimizin desteği ve duası her zaman olduğu gibi bugün de en güçlü şekilde yanımızdadır." diye konuştu.

"Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, meşhur bir Camp David Adası vardır ve burada uluslararası toplantılar yapılır. Kapanırlar oraya ve orada toplantı biter, nihai kararlar ordan açıklanırdı. İnşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası işte bu tür toplantıların yapılabileceği bir ada olacak. Misafirlerimiz buraya gelecek. Burada ulusal, uluslararası fark etmez, toplantılar yapılacak ve bu toplantılardan sonra da buradan nihai kararlarını açıklayarak ayrılmış olacaklar."

Merhum Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, istiklali ve istikbali için mücadele eden tüm kahramanlara, bu uğurda canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, sınırların içinde ve dışında, Türkiye'nin bekası, milletin esenliği için görev yapan tüm askerlere, polislere, jandarmalara ve istihbaratçılara teşekkür etti.

- "Türkiye Cumhuriyeti var oldukça demokrasinin ve özgürlüğün simgesi olarak kalacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak kararlı bir şekilde emin adımlarla bu yolda devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Rabb'im hepimizi milletçe inşallah diyorum ki bütün olabilecek belalardan korusun, esirgesin ve zafere ulaştırsın. Genel Başkan Sayın Bahçeli'ye, ekibindeki tüm MHP'li kardeşlerime Türkiye'nin tarihinin en zorlu mücadelelerinden birini yürüttüğümüz bu dönemde sergiledikleri dirayet ve verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline gelmesini sağlayan, yatırımları gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, Sayın Başkan'a ve ekibine milletim adına teşekkür ediyorum. Hasbi olarak bunu söylüyorum. Bu eserin ülkemize kanadırılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Eski Bakanımız Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan ve yanında eşinin de çok emeği var. Buranın mimari noktadaki gayretlerini bir kenara koymak mümkün değil. Aynı zamanda Ankara Milletvekilimiz Ali İhsan Arslan başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum."

Oteli, kongre merkezi, müzesi, spor salonu ve diğer tesisleriyle bu adanın Türkiye Cumhuriyeti var oldukça demokrasinin ve özgürlüğün simgesi olarak kalmayı sürdüreceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle açılışın yapılacağı alana geçti. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua etti.

Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adamız, tüm milletimiz ve tüm demokrasi ve özgürlük aşığı insanlığa hayırlı olsun. Ya Allah, bismillah." diyerek kurdeleyi kesti.

Açılışta, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de yer aldı.

(Bitti)



