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Demokrasi narası atan Karar, bağımsız adayları görmezden geldi

Yapılan şaibelerin ortaya çıkmasıyla tekrarına karar verilen İstanbul seçimlerinde vatandaşlar sandık başına giderken, son dönemde algı operasyonlarıyla dikkat çeken Karar Gazetesi, seçimlere ilişkin 'Demokrasi şöleni' diyerek nitelediğihaberinde bağımsız adayları görmezden geldi.

23 Haziran 2019 Pazar 15:57
Demokrasi narası atan Karar, bağımsız adayları görmezden geldi

 yeniakit.com.tr  Yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen gazetecilerin toplandığı Karar Gazetesi, yaptığı haberde kendisiyle çelişti.

Demokrasiden dem vurdu, kendisiyle çelişti

31 Mart'ta gerçekleştirilen ve dönen usulsüzlüklerin fark edilmesiyle İstanbul'da tekrarına karar verilen seçim için bugün insanlar iradelerini yansıtmak amacıyla sandık başına gitti.

Yoğun katılımın gözlemlendiği seçime ilişkin, son dönemde yayınlarıyla algı operasyonlarına girişen Karar Gazetesi internet sitesi üzerinden yayınladığı haberde kendisiyle çelişti.

Karar Gazetesi, "İstanbul'da demokrasi şöleni başladı - 4 aday 10 milyon oy" başlığıyla dikkatleri 4 parti adayı üstüne çekerken, seçimlere katılan 17 bağımsız adayı görmezden geldi. Demokrasiden dem vurup, bağımsız adayları görmezden gelerek 'demokrasinin' dışına iten Karar Gazetesi, yaptığı bu haberle 'demokrasi' anlayışını gözler önüne serdi.

Seçime giden adaylar

Tekrarlanan seçimde 4 parti adayı yer alırken 17 tane de bağımsız aday yer alıyor.

Parti adayları:

-AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım,

-CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu,

-Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar,

-Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel.

Bağımsız adaylar ise şöyle:

"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:57
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Karar Gazetesi
  4. 31 Mart
  5. AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım
  6. CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu
  7. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar
  8. Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel
  9. Dursun Ali Bacıoğlu
  10. Vedat Öztürk
  11. Ahmet Çördük
  12. Muhammet Ali Canca
  13. Mehmet Yıldız
  14. Güldes Önkoyun
  15. Hasan Atasoy Torun
  16. Mehmet Ali Aydoğmuş
  17. Lütfü Yılmaz
  18. Seçkin İlker
  19. Özkan Mustafa Küçükkural
  20. Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu
  21. Burhan Erol
  22. Doğan Duman
  23. Ali Rıza Kansız
  24. Abdul Celil Gülalp
  25. Burak Kadıoğlu.

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  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    İsminde iki (r) nin biri fazla olan gz.yani neymiş kara kara olunca olunca her şeyi kara görmesi normal deyilmi

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