Demokrasi narası atan Karar, bağımsız adayları görmezden geldi Yapılan şaibelerin ortaya çıkmasıyla tekrarına karar verilen İstanbul seçimlerinde vatandaşlar sandık başına giderken, son dönemde algı operasyonlarıyla dikkat çeken Karar Gazetesi, seçimlere ilişkin 'Demokrasi şöleni' diyerek nitelediğihaberinde bağımsız adayları görmezden geldi.

yeniakit.com.tr Yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen gazetecilerin toplandığı Karar Gazetesi, yaptığı haberde kendisiyle çelişti. Demokrasiden dem vurdu, kendisiyle çelişti 31 Mart'ta gerçekleştirilen ve dönen usulsüzlüklerin fark edilmesiyle İstanbul'da tekrarına karar verilen seçim için bugün insanlar iradelerini yansıtmak amacıyla sandık başına gitti. Yoğun katılımın gözlemlendiği seçime ilişkin, son dönemde yayınlarıyla algı operasyonlarına girişen Karar Gazetesi internet sitesi üzerinden yayınladığı haberde kendisiyle çelişti. Karar Gazetesi, "İstanbul'da demokrasi şöleni başladı - 4 aday 10 milyon oy" başlığıyla dikkatleri 4 parti adayı üstüne çekerken, seçimlere katılan 17 bağımsız adayı görmezden geldi. Demokrasiden dem vurup, bağımsız adayları görmezden gelerek 'demokrasinin' dışına iten Karar Gazetesi, yaptığı bu haberle 'demokrasi' anlayışını gözler önüne serdi. Seçime giden adaylar Tekrarlanan seçimde 4 parti adayı yer alırken 17 tane de bağımsız aday yer alıyor. Parti adayları: -AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, -CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, -Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, -Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel. Bağımsız adaylar ise şöyle: "Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."

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