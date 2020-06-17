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Aktüel

Demokrasi Meydanı rengarenk

Suluova Belediyesi’nin Demokrasi Meydanı’nda tamamladığı ışıklı fıskiyeler farklı figürleriyle vatandaşlar ve özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:16:06 -
Demokrasi Meydanı rengarenk

Suluova Belediyesi’nin Demokrasi Meydanı’nda tamamladığı ışıklı fıskiyeler farklı figürleriyle vatandaşlar ve özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.


Suluova Belediyesi’nin Demokrasi Meydanı’nda tamamladığı su fışkırtma kapasiteli ışıklı fıskiye projesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Demokrasi Meydanı’nda farkındalık meydana getiren fıskiyeler rengârenk ışıklandırılmasıyla da geceleri dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde gelip fıskiyenin önünde oturarak gösteriyi izleyen vatandaşlar, aileleri ile birlikte eğlenceli dakikalar geçiriyor. Fıskiyenin farklı figürlerini merakla izleyen Suluova’lılar kimi zaman sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyor kimi zamanda anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı ve selfie yapıyorlar.

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