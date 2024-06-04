DEM'liler Van'da DEM'lenemedi! Provokatörlere polis engeli

Huzur bozmaya çalışanlara karşı polis kararlılıkla müdahalesi ve Van halkının sağduyusu Vandalların şehirde kaos oluşturmasına engel oldu.

Van polisi DEM Partili Milletvekilleri tarafından sokak çağrısı ile yapılmak istenen provokasyona izin vermedi.

HALK SAĞDUYUSUYLA PROVOKASYONA KARŞI

Van'daki vatandaşlar, kendi huzurlarını bozabilecek eylemleri teşvik eden çağrılara sağduyulu yaklaşımlarıyla dikkat çekti.

DEM'li Van Milletvekilleri Mahmut Dindar ve Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in provokasyon amaçlı halka yaptıkları sokak çağrısıyla başlatılmak istenen provokatif eylemler, güvenliği koruma kararlılığı gösteren Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince engellendi. Ballıcalı ara sokaklarda yaşanan gerilimde, bölge halkının, kışkırtıcı teşebbüslere itibar etmeyerek polisin çalışmalarına destek verdikleri gözlemlendi.

VALİLİKTEN YASAKLAMA KARARI

Van Valiliği, kent genelinde toplumsal huzuru korumak maksadıyla gösteri, yürüyüş ve herhangi bir yayılmacı faaliyetlerin yapılmasını yasakladı. Ancak, DEM Parti odağındaki Van Emek Platformu, Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasına yönelik protesto yürüyüşü ve basın açıklaması yapmak istedi. Van Valiliğinin yasaklama kararına rağmen izinsiz bir toplantı gerçekleştirdiler.

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PROVOKASYONA GEÇİT YOK: POLİS MÜDAHALESİ

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinsiz yürüyüş gerçekleştirmeye çalışan gruplara müdahale ederek provokasyon girişimlerini bertaraf etti. Kamu düzenini bozmaya yönelik teşebbüslerin önüne geçmek için başarılı bir müdahale sergileyen güvenlik güçleri, olası bir kaosa izin vermedi.

Perihan AVM önünde toplanmaya çalışan terör sempatizanlarına fırsat vermeyen polis, topluluğun dağıtılmasına yönelik önlemlerini eksiksiz bir şekilde uyguladı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama konusunda hiçbir taviz vermeyen güvenlik güçleri, provokatif unsurları etkisizleştirdi.

İZİNSİZ EYLEM YAPMAK İSTEYENLER GÖZALTINA ALINDI

İzinsiz eyleme ve yürüyüşe devam etmeye çalışan ve çeşitli sloganlar atan gruba yönelik yapılan müdahale sonucunda çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Van'daki huzur ve asayişi sağlamak adına gerçekleştirilen bu müdahalenin, açık bir mesaj verdiği ve benzer kışkırtıcı girişimlere karşı caydırıcılığın sürdürüleceği belirtildi.

Olay üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve toplumsal huzurun korunması için gerekli tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Van Postası Gazetesi