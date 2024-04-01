DEM’liler İmamoğlu’nun zaferini kutluyor
31 Mart seçimlerinde ittifak yaptıkları İmamoğlu’na oy veren DEM Partililer dün gece sokaklarda terörist başı Öcalan lehine slogan atarak gövde gösterisi yaptılar. Bir sosyal medya kullanıcısı o anları kameraya çekerken hislerini de belirtmiş.
İmamoğlu’nun zaferini kutlayan Dem Partililer “Lider Öcalan” diye slogan atınca bir sosyal medya kullanıcısı o anları kameraya almış. Videoyu çeken kişinin sözlerine dikkat! Bu paylaşım sosyal medyada kısa zamanda viral oldu.