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Sosyal Medya DEM’liler İmamoğlu’nun zaferini kutluyor
Sosyal Medya

DEM’liler İmamoğlu’nun zaferini kutluyor

Yeniakit Publisher
2024-04-01 13:35:00 -

31 Mart seçimlerinde ittifak yaptıkları İmamoğlu’na oy veren DEM Partililer dün gece sokaklarda terörist başı Öcalan lehine slogan atarak gövde gösterisi yaptılar. Bir sosyal medya kullanıcısı o anları kameraya çekerken hislerini de belirtmiş.

İmamoğlu’nun zaferini kutlayan Dem Partililer “Lider Öcalan” diye slogan atınca bir sosyal medya kullanıcısı o anları kameraya almış. Videoyu çeken kişinin sözlerine dikkat! Bu paylaşım sosyal medyada kısa zamanda viral oldu.

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